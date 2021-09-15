Без опадів та вдень до +27°: прогноз погоди в Україні на середу, 15 вересня

У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.
У середу, 15 вересня, в Україні буде тепло та сухо.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні опади не очікуються. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23° (на Закарпатті до 26°), на високогір'ї Карпат 13-15°, у південній частині та на Донеччині вночі 12-17°, вдень 23-27°.
У Києві 15 вересня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.