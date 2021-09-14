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Курс долара і євро на 15 вересня

Курс долара і євро на 15 вересня

УНІАН

Вартість долара становить 26,63 грн, а євро – 31,46 грн.

У середу, 15 вересня, долар подешевшає, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 15 вересня:

  • Долар США – 26,63 грн (мінус 6 коп.).
  • Євро – 31,46 грн (плюс 2 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 14 вересня:

  • Долар США – 26,6/26,8 грн.
  • Євро – 31,3/31,6 грн.

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