Курс долара і євро на 15 вересня

Вартість долара становить 26,63 грн, а євро – 31,46 грн.
У середу, 15 вересня, долар подешевшає, а євро - здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 15 вересня:
- Долар США – 26,63 грн (мінус 6 коп.).
- Євро – 31,46 грн (плюс 2 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 14 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,3/31,6 грн.
Читайте також:
- Мінімальна зарплата в Україні: чи очікувати зростання у 2021 році;
- Мінфін підрахував ефективність президентської програми 5-7-9%: видано понад 61,4 млрд грн кредитів;
- Куди не варто інвестувати гроші в Україні: оновлений список.