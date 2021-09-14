Курс доллара и евро на 15 сентября

Стоимость доллара составляет 26,63 грн, а евро — 31,46 грн.
В среду, 15 сентября, доллар подешевеет, а евро — подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 15 сентября:
- Доллар США — 26,63 грн (минус 6 коп.).
- Евро — 31,46 грн (плюс 2 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 14 сентября:
- Доллар США — 26,6/26,8 грн.
- Евро — 31,3/31,6 грн.
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