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Курс доллара и евро на 16 сентября

Курс доллара и евро на 16 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,64 грн, а евро — 31,51 грн.

В четверг, 16 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 16 сентября:

  • Доллар США — 26,64 грн (плюс 1 коп.).
  • Евро — 31,51 грн (плюс 5 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 15 сентября:

  • Доллар США — 26,6/26,8 грн.
  • Евро — 31,3/31,6 грн.

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