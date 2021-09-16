Народные приметы, обряды и обычаи 16 сентября

Осенью долго не исчезают мухи — осень затянется, снег ляжет поздно.

16 сентября верующие и церковники почтили память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия, преподобного Феоктиста, спивпосника Ефимия Большого, Иоанна Волосатого, Ростовского чудотворца, святой Фивы, диакониссы, священномученицы Василиссы Никомидийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Йоаникия, патриарха Сербского, Писидийськои иконы Божией Матери.

16 сентября: церковный праздник

Святой Антим Никомедийского — раннехристианский святой, епископ города Никомедия (ныне Измит, Турция), мученик, за христианские убеждения был обезглавлен.

Святой Антим был рукоположен 293 года епископом Никомедии. После того как кто-то сорвал со стены приказ императора Максимиана о преследовании христиан, язычники сажали правоверных и заставляли их приносить жертвы языческим идолам. Антим, как добрый пастырь, скреплял своих преследуемых овец в верности Христу до конца. Когда идолопоклонники и его посадили, он мужественно исповедал свою веру во Христа и прославил Его мученической смертью 302 года, подставив голову под топор языческих мучителей.

16 сентября: народные традиции

В этот день следовало поторопиться со льном, стоило его собраться и готовиться для дальнейшей работы. В домах наводили порядок, избавлялись от разного хлама, накопившегося в течение лета. Весь собранный мусор и ненужные вещи сжигали вместе с картофельной, чтобы обеспечить счастье на грядущий год.

16 сентября: что следует делать

Мешки из-под картошки, грязная обувь стоит мыть в реке или в любой проточной воде. Ранее холодными осенними вечерами женщины садились за свою традиционную домашнюю работу: пряжу, ткачество, вышивку и виды ручной работы. Девушки проводили вечера на посиделках.

16 сентября: украинские народные приметы

Сентябрьский дождь, начавшийся утром, долго не пойдет.

Если в дождливую ночь сова часто кричит — быть завтра хорошей погоде.

Осенью долго не исчезают мухи — осень затянется, снег ляжет поздно.

На поверхность водоема следуют белые караси — к дождю.

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