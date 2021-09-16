Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 сентября 2021 рассказывает, что Львам следует двигаться вперед, а Близнецам будут мешать комплексы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Император"

Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте соблазна впереди. В отношениях же решите стоить ли поддаться этим искушениям. А на работе ожидайте новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви вам мешать комплексы. А на работе — собственные страхи, поэтому боритесь с ними.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях делайте победное движение. А на работе ждите успех.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйва. На работе стоит начать что-то новое.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

НЕ переливайте из пустого в порожнее. В любви ищите "золотую середину". На работе нужно больше сконцентрироваться на будущем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка кубков"

Нужно делать маленькие праздники. В отношениях идите на свидание. На работе запланируйте корпоратив.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

ТСН.ua

Возможно что-то стоит менять. В работе могут быть проблем. В отношениях закалите ваше сердце.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Работайте над отношениями. Задумайтесь, почему вы находитесь в этих отношениях. На работе добавьте эмоциональности.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обидеть. В любви вас могут обидеться. На работе стоит больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Спрячьте ваше сердце. В любви ожидайте новых испытаний. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка жезлов"

Будет трудно. В отношениях ожидайте проблемы. В работе добавьте активности.

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