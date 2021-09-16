Apple сняла с продажи три модели iPhone: подробности

В официальных магазинах Apple можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.
Компания Apple внезапно сняла с продажи три модели iPhone.
Об этом информирует официальный сайт производителя.
Накануне Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 13, два новых планшета iPad в разных размерах и часы Apple Watch Series 7. Потом модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max были удалены из онлайн-магазина.
На данный момент в официальных магазинах Apple можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения и все модели новой линейки iPhone 13.
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