Apple сняла с продажи три модели iPhone: подробности

Apple сняла с продажи три модели iPhone: подробности

В официальных магазинах Apple можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Компания Apple внезапно сняла с продажи три модели iPhone.

Об этом информирует официальный сайт производителя.

Накануне Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 13, два новых планшета iPad в разных размерах и часы Apple Watch Series 7. Потом модели iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max были удалены из онлайн-магазина.

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На данный момент в официальных магазинах Apple можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения и все модели новой линейки iPhone 13.

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