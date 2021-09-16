Apple зняла з продажу три моделі iPhone: подробиці

В офіційних магазинах Apple можна придбати iPhone 12 і 12 mini, iPhone 11 і iPhone SE другого покоління.
Компанія Apple раптово зняла з продажу три моделі iPhone.
Про це інформує офіційний сайт виробника.
Напередодні Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 13, два нових планшетів iPad в різних розмірах і годинник Apple Watch Series 7. Потім моделі iPhone XR, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max були видалені з онлайн-магазину.
На цей час в офіційних магазинах Apple можна придбати iPhone 12 і 12 mini, iPhone 11 і iPhone SE другого покоління і всі моделі нової лінійки iPhone 13.
Читайте також:
- Співзасновник Apple Стів Возняк створив власну космічну компанію: "не схожа на інші"