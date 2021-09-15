Ліверпуль - Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку на "Енфілді".

У середу, 15 вересня, англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Мілан" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами та найкращими моментами.

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В іншому матчі стартового туру групи B мадридський "Атлетіко" прийме "Порту". Ця зустріч розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.

Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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