Ліверпуль - Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку на "Енфілді".
У середу, 15 вересня, англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Мілан" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Команди зіграють на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами та найкращими моментами.
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- В іншому матчі стартового туру групи B мадридський "Атлетіко" прийме "Порту". Ця зустріч розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.
- Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.