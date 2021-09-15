Ливерпуль - Милан: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж поединка на "Энфилде".

В среду, 15 сентября, английский "Ливерпуль" примет итальянский "Милан" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Команды сыграют на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.

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В другом матче стартового тура группы B мадридский "Атлетико" примет "Порту". Эта встреча начнется 15 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Второй тур группового этапа ЛЧ запланирован на 28-29 сентября.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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