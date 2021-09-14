Корпорація Apple презентувала iPhone 13: подробиці та вартість

Головною новинкою довгоочікуваної онлайн-презентації стала нова лінійка iPhone 13.

14 вересня американська корпорація Applе презентувала нові продукти під гаслом "California streaming". Користувачам показали чотири моделі iPhone 13.

Трансляцію презентації можна переглянути на офіційній сторінці корпорації у YouTube та на сайті Applе. Захід стартував о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) і транслюється зі штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія.

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Apple презентувала чотири моделі нового iPhone: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

У iPhone 13 і 13 mini оновився дизайн блоку камер. Виріз в екрані став на вигляд трохи компактнішим. Корпус - як і раніше алюмінієвий на гранях, а тильну і фронтальну частину закриває захисне скло Ceramic Shield.

Яскравість екрану - на 28% вища за попередні моделі (до 1200 ніт). В iPhone 13 - це 6,1 дюймова матриця, а в 13 mini - 5,4-дюймова. В iPhone 13 і 13 mini використовується новий процесор A15 Bionic. Чіп побудований за 5-нанометровим техпроцессором. Має 6-ядерний процесор: 2 високопродуктивних ядра і 4 енергоефективні.

Технічні характеристики нового процесора iPhone 13

В iPhone 13 і 13 mini використовується більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм, оптичною стабілізацією і діафрагмою f / 1.6. Ультраширококутна камера отримала 12-мегапікселів, кут огляду 120 градусів і діафрагму f / 2.4. З'явився новий кінематографічний режим запису відео, в якому смартфон сам відстежує людей в сцені і змінює фокус.

Характеристики камери iPhone 13

За базову конфігурацію iPhone13 mini попросять 699 доларів, iPhone 13 - 799 доларів.

iPhone 13 Pro. Як і в попередніх версіях - рамки в цій моделі сталеві. З'явився новий колір - Sierra Blue. У iPhone 13 Pro використовується новий екран Super Retina XDR з піковою яскравістю 1000 ніт, а також технологією ProMotion, що може змінювати частоту оновлення зображення на дисплеї від 10 до 120 Гц. Розміри екрану iPhone 13 Pro не змінилися - 6,1 дюйма, в 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

iPhone 13 Pro Смартфони iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Мах отримали нову систему з трьох камер, які мають підтримку нічного режиму. Також розробники кажуть, що у моделях графіка працює на 50% швидше. "Кінематографічний" режим в моделях Pro також відстежує людей і може сам змінювати фокус. Його налаштування трохи ширші і можуть змінювати глибину розмиття. Також з'явилася підтримка запису відео у форматі ProRes 4k30. Додалася версія з 1 ТБ пам'яті. Вартість базової конфігурації iPhone13 Pro - 999 $, iPhone 13 Pro Мах - 1099 $. Нагадаємо, корпорація Apple презентувала новий iPad та iPad mini, а також Apple Watch Series 7. У Apple Watch з'являться нові функції для велосипедистів, завдяки новій версії watchOS є підтримка відстеження падінь і їзди на електробайках. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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