Курс долара і євро на 17 вересня

Вартість долара становить 26,66 грн, а євро – 31,37 грн.
У п'ятницю, 17 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 18 та 19 вересня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 17 вересня:
- Долар США – 26,66 грн (плюс 2 коп.).
- Євро – 31,37 грн (мінус 14 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 16 вересня:
- Долар США – 26,6/26,7 грн.
- Євро – 31,3/31,5 грн.
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