Курс долара і євро на 17 вересня

Курс долара і євро на 17 вересня

Вартість долара становить 26,66 грн, а євро – 31,37 грн.

У п'ятницю, 17 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 18 та 19 вересня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 17 вересня:

Долар США – 26,66 грн (плюс 2 коп.).

Євро – 31,37 грн (мінус 14 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 16 вересня:

Долар США – 26,6/26,7 грн.

Євро – 31,3/31,5 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання