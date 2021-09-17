Астрологиня назвала найхитріші знаки зодіаку

Французький письменник Франсуа де Ларошфуко, авторству якого належить маса афоризмів, вважав, що хитрість — ознака невеликого розуму.

Проте люди, що мають цю якість, часто примудряються обійти на повороті тих, хто через власну простодушність про хитрощі знає лише з чуток. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найхитріші знаки зодіаку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — зокрема і сучасні представники знака — змогли б жити при дворі Марії Медічі, який, як відомо, був зразком в плані підступних інтриг і хитросплетінь. Вони могли б там орієнтуватися як риби у воді і обійшли б на повороті всіх придворних хитрунів. До того ж вони б чинити підступи оточенню з корисливою метою, а винятково з любові до мистецтва: для них хитрість — як для гросмейстерів ходи в шаховій грі: вони дають Водоліям утіху і розвивають їхні інтелектуальні і розумові здібності.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, незважаючи на зовнішню витонченість і вишуканість, лукавлять дуже просто, якщо не сказати добірно. Їхня хитрість — народна, нехитра, без додаткових ходів, але оточенню від цього не легше. Варто представникам знака, які значну частину свого життя проводять, витаючи в небесах, спуститися на грішну землю, як вони тут же починають шукати привід і можливість схитрувати — і, як правило, і те, і те завжди знаходиться. І не варто спокушатися ангельською зовнішністю Риб — до їхньої внутрішньої суті вона не має практично жодного стосунку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, як правило, починають хитрувати в непростих життєвих ситуаціях, коли інші способи вийти сухими з води не працюють. Вони дуже швидко орієнтуються в будь-яких обставинах, розуміють, що потрібно сказати в тому чи тому разі, бачать, на кого і як можна натиснути, щоб отримати шуканий результат. Всі ці дії виходять у них блискуче, напевно, тому серед них так багато юристів і дипломатів: люди цих спеціальностей вміють не тільки аналізувати інформацію, що надходить до них інформацію, а й хитрувати і блефувати, а інакше їм в професійному сенсі була б гріш ціна.

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