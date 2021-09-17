Астролог назвал самые хитрые знаки Зодиака

Французский писатель Франсуа де Ларошфуко, авторству которого принадлежит масса афоризмов, считал, что хитрость – признак недалекого ума.

Тем не менее люди, обладающие этим качеством, часто умудряются обойти на повороте тех, кто по собственному простодушию о хитрости знают лишь понаслышке. Астролог Людмила Булгакова назвала самые хитрые знаки Зодиака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – том числе и современные представители знака – смогли бы жить при дворе Марии Медичи, который, как известно, был образцом в плане коварных интриг и хитросплетений. Они могли бы там ориентироваться как рыбы в воде и обошли бы на повороте всех придворных хитрецов. Причем они бы строили козни окружающим не с корыстной целью, а исключительно из любви к искусству: для них хитрость – как для гроссмейстеров ходы в шахматной игре: они доставляют Водолеям удовольствие и развивают их интеллектуальные и умственные способности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на внешнюю утонченность и изысканность, лукавят очень просто, если не сказать кондово. Их хитрость – народная, незамысловатая, без дополнительных ходов, но окружающим от этого не легче. Стоит представителям знака, которые значительную часть своей жизни проводят, витая в небесах, спуститься на грешную землю, как они тут же начинают искать повод и возможность схитрить – и, как правило, и то, и другое всегда находится. И не стоит обольщаться ангельской внешностью Рыб – к их внутренней сути она не имеет практически никакого отношения.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как правило, начинают хитрить в непростых жизненных ситуациях, когда другие способы выйти сухими из воды не работают. Они очень быстро ориентируются в любых обстоятельствах, понимают, что нужно сказать в том или ином случае, видят, на кого и как можно нажать, чтобы получить искомый результат. Все эти действия получаются у них блестяще, наверное, поэтому среди них так много юристов и дипломатов: люди этих специальностей умеют не только анализировать поступающую к ним информацию, но и хитрить и блефовать, а иначе им в профессиональном смысле была бы грош цена.

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