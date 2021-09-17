Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астролог назвал самые хитрые знаки Зодиака

Астролог назвал самые хитрые знаки Зодиака

Credits

Французский писатель Франсуа де Ларошфуко, авторству которого принадлежит масса афоризмов, считал, что хитрость – признак недалекого ума. 

Тем не менее люди, обладающие этим качеством, часто умудряются обойти на повороте тех, кто по собственному простодушию о хитрости знают лишь понаслышке. Астролог Людмила Булгакова назвала самые хитрые знаки Зодиака. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – том числе и современные представители знака – смогли бы жить при дворе Марии Медичи, который, как известно, был образцом в плане коварных интриг и хитросплетений. Они могли бы там ориентироваться как рыбы в воде и обошли бы на повороте всех придворных хитрецов. Причем они бы строили козни окружающим не с корыстной целью, а исключительно из любви к искусству: для них хитрость – как для гроссмейстеров ходы в шахматной игре: они доставляют Водолеям удовольствие и развивают их интеллектуальные и умственные способности. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на внешнюю утонченность и изысканность, лукавят очень просто, если не сказать кондово. Их хитрость – народная, незамысловатая, без дополнительных ходов, но окружающим от этого не легче. Стоит представителям знака, которые значительную часть своей жизни проводят, витая в небесах, спуститься на грешную землю, как они тут же начинают искать повод и возможность схитрить – и, как правило, и то, и другое всегда находится. И не стоит обольщаться ангельской внешностью Рыб – к их внутренней сути она не имеет практически никакого отношения. 

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как правило, начинают хитрить в непростых жизненных ситуациях, когда другие способы выйти сухими из воды не работают. Они очень быстро ориентируются в любых обстоятельствах, понимают, что нужно сказать в том или ином случае, видят, на кого и как можно нажать, чтобы получить искомый результат. Все эти действия получаются у них блестяще, наверное, поэтому среди них так много юристов и дипломатов: люди этих специальностей умеют не только анализировать поступающую к ним информацию, но и хитрить и блефовать, а иначе им в профессиональном смысле была бы грош цена. 

Следующая публикация