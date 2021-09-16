Курс доллара и евро на 17 сентября

Стоимость доллара составляет 26,66 грн, а евро — 31,37 грн.
В пятницу, 17 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 18 и 19 сентября.
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 сентября:
- Доллар США — 26,66 грн (плюс 2 коп.).
- Евро — 31,37 грн (минус 14 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 16 сентября:
- Доллар США — 26,6/26,7 грн.
- Евро — 31,3/31,5 грн.
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