Курс доллара и евро на 17 сентября

Курс доллара и евро на 17 сентября

Стоимость доллара составляет 26,66 грн, а евро — 31,37 грн.

В пятницу, 17 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 18 и 19 сентября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 17 сентября:

Доллар США — 26,66 грн (плюс 2 коп.).

Евро — 31,37 грн (минус 14 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 16 сентября:

Доллар США — 26,6/26,7 грн.

Евро — 31,3/31,5 грн.

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