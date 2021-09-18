Курс доллара и евро на 20 сентября

Курс доллара и евро на 20 сентября

Стоимость доллара составляет 26,7 грн, а евро — 31,5 грн.

В понедельник, 20 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 20 сентября:

Доллар США — 26,70 грн (плюс 4 коп.).

Евро — 31,46 грн (плюс 9 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 18 сентября:

Доллар США — 26,65/26,80 грн.

Евро — 31,25/31,60 грн.

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