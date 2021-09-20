Курс доллара и евро на 21 сентября

Стоимость доллара составляет 26,70 грн, а евро — 31,27 грн.
Во вторник, 21 сентября, доллар останется неизменным, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 21 сентября:
- Доллар США — 26,70 грн.
- Евро — 31,27 грн (минус 19 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 20 сентября:
- Доллар США — 26,6/26,8 грн.
- Евро — 31,1/31,5 грн.
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