Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 21 сентября

Курс доллара и евро на 21 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,70 грн, а евро — 31,27 грн.

Во вторник, 21 сентября, доллар останется неизменным, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 21 сентября:

  • Доллар США — 26,70 грн.
  • Евро — 31,27 грн (минус 19 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 20 сентября:

  • Доллар США — 26,6/26,8 грн.
  • Евро — 31,1/31,5 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация