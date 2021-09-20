Как начать экономить: пять советов от миллионеров

Чтобы стать владельцем большого состояния — необходимо иметь навыки оптимизации расходов.

Умение экономить средства — очень полезный навык. На практике — большинству людей достаточно трудно оптимизировать расходы и откладывать хотя бы 10% собственного дохода. Но миллионеры всегда акцентируют: чтобы заработать — учитесь экономить.

О лучших советах от миллионеров, имеющих опыт накапливать и экономить — в материале ТСН.ua.

1. Отказывайтесь от кредитных карточек

По мнению миллиардера Марка Кьюбана, кредитные карты — достаточно полезный инструмент, но только для тех, кто имеет навыки правильно использовать их преимущества.

Владелец компании "Dallas Mavericks" и 4,2 млрд долларов считает, что кредитки — зло для человека с низкой финансовой грамотностью и способны разорить даже самых экономных. А все потому, что благодаря кредитным картам люди тратят больше, чем планировали. Мысль, что можно расплатиться кредиткой, если денег не хватит, а потом вернуть — обманчива.

"Деньги, сэкономленные на процентах по кредитке — это лучший доход, чем доход от инвестиций, скажем, в ценные бумаги. Это верно, инвестиции приносят в среднем 10-15% годовых, а кредитная организация берет 20-25% за использования заемных средств", — констатирует Кьюбан.

2. Покупайте только то, что улучшает жизнь

Известная экономическая консультантка Адель Омоль рекомендует тратить деньги. Но только на то, что действительно улучшит вашу жизнь. В списке дозволенного: книги, инвестиции, образование и путешествия. В общем, то, что дает новые впечатления, знания и доходы. Метод показался сомнительным? Омоль он помог выбраться из долговой ямы и сколотить миллионное состояние.

3. Следите за ростом сбережений

Мониторинг накоплений поддержит решимость откладывать деньги. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс придает очень большое значение правильным расчетам.

"Я снова и снова поражался тому, насколько важны расчеты для улучшения финансового положения человека. Вы можете достичь большого прогресса, если поставите перед собой цель и найдете правильный способ измерения, который поможет вам двигаться к этой цели. Используйте специальные приложения, бумажный блокнот или органайзер, но обязательно контролируйте свои финансы", — отметил Гейтс.

4. Инвестируйте в себя

Если вы никогда не экономили, то вряд ли этот навык появится самостоятельно. Ищите информацию о том, какие способы и методы экономии существуют, выбирайте то, что ближе вам. Чтобы охватить огромный пласт информации, придется инвестировать в себя: тратить время и деньги на книги или тренинги, осваивать что-то новое. Такер Хьюз, который заработал свой первый миллион в 22 года, рекомендует:

"Читайте не менее 30 минут в день и постоянно ищите хороших наставников. Поглощайте знания, словно воздух. Стремление к знаниям должно быть главным в жизни. Первая и самая важная инвестиция — это инвестиция в себя. Это гарантирует высокую отдачу вложений, независимо от трендов на финансовом рынке".

5. Автоматизируйте накопления

Отложить 10% от зарплаты — морально тяжело, ведь эти деньги можно потратить на что-то приятное сейчас. Райан Стьюман не только самостоятельно заработал миллионы, но и написал несколько книг о том, как достичь успеха. Он говорит, что тоже столкнулся с тем, что не может начать откладывать средства самостоятельно, и поэтому перевел этот процесс в автоматический режим. Фиксированная сумма списывалась с его счета и отправлялась на накопительный счет.

Часто он даже не замечал, что счет "похудел" на 25 долларов, и через некоторое время в копилке появилась заметная сумма. Сейчас он отчисляет около 1000 долларов в неделю и не испытывает никаких проблем.

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