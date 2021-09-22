Вся правда о мужском и женском оргазме

Говорят, что мужской оргазм происходит между ногами, а женский – между ушами.

Это мнение подтверждает и наш консультант – врач-андролог, сексопатолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии НМАПО им. П. Л. Шупика Юрий Гурженко.

Что такое оргазм?

В переводе с латыни слово "оргазм" означает "пылаю". То есть пылаю страстью. Это конфетка, которую мужчина и женщина получает от природы за то, что они занимаются продлением рода. Ведь не будет мотивации – не будет и половой жизни, следовательно, не будет и потомства.

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С точки зрения физиологии описание оргазма звучит довольно скучно: сокращаются мышцы, увеличивается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, бывают покраснения. Оргазм – целый химический процесс гормонального характера, в это время выделяется много гормонов удовольствия, и не только эндорфинов. Каждый описывает это состояние по-своему, и нет точного определения, как происходит оргазм.

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Оргазм мужской

Почему между ногами? Да потому что мужчины испытывают оргазм в тот момент, когда семя поступает через семенной бугорок, который располагается в уретре в области предстательной железы. Именно семенной бугорок является органом мужского сладострастия. Он покрыт очень большим количеством нервных окончаний, и если семя через него проходит (а при нормальном половом акте оно проходит в любом случае), происходит оргазм. Так что мужчины во время семяизвержения в любом случае ощутит взрыв сладострастия. Настроение мужчины в этом случае роли не играет. Лишь при заболеваниях семенного бугорка может не быть оргазма при семяизвержении.

Оргазм "убивает" эрекцию. Что интересно, оргазм и эрекция у мужчины формируются тоже по-разному: эрекция – прерогатива парасимпатической нервной системы, а оргазм – симпатической. Эти две системы в организме функционально противопоставлены друг другу. Потому после оргазма эрекция у мужчины сразу пропадает.

Оргазм женский

Уровни у женского оргазма разные. У женщины, как и у мужчины, имеется половой центр. Первично оргазм возникает в нем. Но возникнуть он может лишь в том случае, если при раздражении эрогенных зон половое возбуждение, повышаясь, доходит до определенного уровня. И у каждой женщины этот уровень индивидуальный. Некоторые женщины имеют небольшой уровень, они быстро достигают оргазма, мультиоргастичны. Другим нужно дольше возбуждаться, у них уровень больше. Есть часть женщин (около 15%), которые вообще не достигают оргазма. Они не получают сексуального удовлетворения и не знают, что такое оргазм.

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Близость женщину радует и без оргазма. Если хоть немного половое возбуждение не дотянет до определенного уровня (а у каждой женщины, как уже было сказано, он свой), оргазма у женщины не будет. Потому, если во время половой близости партнершу что-то отвлекает, возбуждение падает, и его потом снова нужно возвращать. При этом женщина, отдаваясь мужчине, все равно получает удовольствие, она счастлива от объятий, поцелуев, раздражения эрогенных зон.

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Клитор – король оргазмов. Считается, что клитор – орган женского сладострастия. И это соответствует действительности, потому что клитор покрыт большим количеством нервных окончаний, при его раздражении половое возбуждение возникает легче, и стимулируя клитор, легче довести женщину до оргазма. Но важно не перестараться: при слишком большом раздражении клитора могут быть болезненные ощущения.

В любви оргазм сильнее

Говорят, что во время любви зарождаются самые красивые и талантливые дети. Потому что когда мужчина и женщина любят друг друга, половое возбуждение всегда больше, и оргазм возникает проще. При этом оргазм интенсивнее, сильнее, подвижность сперматозоидов больше. Получается, чем сильнее оргазм, тем воодушевленнее ведут себя сперматозоиды.

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Существует еще одно отличие в протекании женского и мужского оргазма. У мужчин каждый последующий оргазм слабее, в то время как у женщин первый оргазм может быть слабым, а следующий – сильнее. Но зато утверждение, что женский оргазм гораздо глубже, интенсивнее и разнообразнее – миф, считает Юрий Гурженко. С каждым новым партнером, при каждой половой близости оргазм может быть разным. И научно описать его многогранность невозможно.

Авдотья Разгуляева

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