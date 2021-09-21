В США учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником

В США учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником

Женщина также принимала наркотики с малолетним.

В Соединенных Штатах экс-учительницу рисования обвинили в развращении ученика: женщина попала в тюрьму.

Об этом сообщает издание The Daily Voice.

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44-летней Кристин Кнудсен инкриминировали секс с учеником, а также употребление наркотиков с малолетним. Прокурор округа Берген, штат Нью-Джерси, заявила, что женщина "занималась сексом с учеником школы, в которой работала, а также "оказывала и принимала вместе с жертвой опасные вещества".

Бывший учительнице предъявили обвинение в двух случаях "причинение опасности здоровью второй степени" в октябре 2018 года, и она оказалась за решеткой. Следствие установило, что школьнику было менее 16 лет.

Сейчас Кнудсен находится в тюрьме, где ждет первое судебное заседание. Власти округа заявили, что на сегодняшний день ученикам школы, в которой работала педагог, ничего не угрожает.

Как сообщалось, в Лейк-Трэвис, что в США, мать ученицы прервала заседание школьного совета, на котором обсуждали COVID-19, чтобы выразить свое возмущение книгой, в которой упоминался анальный секс. Кара Бел сообщила, что в библиотеке одной из средних школ она нашла книгу сексуального содержания. Она требовала изъять эту книгу.

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