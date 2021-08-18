В США учительница отсидит срок после секса со школьником

В США учительница отсидит срок после секса со школьником

Директор обеспокоен инцидентом в школе.

В американском штате Техас учительница занялась сексом с 15-летним школьником и оказалась в тюрьме.

Об этом сообщает KSAT-TV.

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34-летняя Эмили Мари Андерсон была арестована и обвинена в изнасиловании ребенка. По данным следствия, она занималась сексом с учеником, когда работала учителем в школе Canyon High School в Сан-Антонио.

"Я понимаю, насколько тревожной может быть информация о том, что один из наших учителей сделал подобное преступление. Но я хочу, чтобы вы знали, что наша администрация готова ответить на любые связанные с этой ситуацией вопрос", — говорится в заявлении директора школы Дастина Дэвиссона.

Андерсон уже находится в тюрьме, но ее могут выпустить под залог в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, в Великобритании мужчина сломал пенис и попал в историю.

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