В Великобритании мужчина сломал пенис и попал в историю

В Великобритании мужчина сломал пенис и попал в историю

Британец обратился к врачу.

40-летний пациент, имя которого не разглашается, после страстной ночи пожаловался врачу. Этот случай стал первым задокументированной историей болезни в британской медицине.

Как пишет The Independent, британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальной силе изгиба". Основной и наиболее распространенный признак травмы — сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренное напряжение и отек.

Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв — три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.

По данным исследований, до 88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.

Напомним, в испанской Каталонии местная жительница частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании.

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