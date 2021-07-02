В Великобритании мужчина сломал пенис и попал в историю

Британец обратился к врачу.
40-летний пациент, имя которого не разглашается, после страстной ночи пожаловался врачу. Этот случай стал первым задокументированной историей болезни в британской медицине.
Как пишет The Independent, британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальной силе изгиба". Основной и наиболее распространенный признак травмы — сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренное напряжение и отек.
Хирург подтвердил, что у мужчины был вертикальный разрыв — три сантиметра. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 часов, чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.
По данным исследований, до 88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта.
Напомним, в испанской Каталонии местная жительница частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании.