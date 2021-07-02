В Винницкой области через четыре часа после прививки вакциной Pfizer умер мужчина

Точной причины смерти в Минздраве пока не назвали.
Около шести часов вечера пятницы, 2 июля, в Винницкой области умер 47-летний мужчина. За четыре часа до этого он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
"Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. В течение 1 часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины. По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. В 5 других лиц, которые прививались с одного флакона с умершим, — состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении Минздрава.
В Минздраве уточнили, что "случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Винницкой области. ДЭЦ и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будет расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации".
В то же время в Минздраве напомнили, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.
"По протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ДЭЦ МОЗ Украины от региональных групп оперативного реагирования все случаи НППИ относятся к случайным событиям и имеют лишь временную связь с проведенной прививкой. Ни один из этих случаев НППИ не связан с применением вакцин против COVID-19", — отметили в министерстве.
Напомним, в центрах массовой вакцинации в конце июля могут начать прививать украинцев американо-германским препаратом Pfizer.