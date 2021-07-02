В Минздраве рассказали, когда Pfizer появится в пунктах вакцинации

В Минздраве рассказали, когда Pfizer появится в пунктах вакцинации

В июле начнется пятый этап вакцинации от COVID в Украине.

В центрах массовой вакцинации в конце июля могут начать прививать украинцев американо-германским препаратом Pfizer.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, тогда будет последний пятый этап иммунизации населения от коронавируса. "Сейчас происходит четвертый этап прививки, когда мы вакцинируем людей с хронически не инфекционными заболеваниями. На пятом этапе, а это конец июля и август, вакцинация будет доступна для всех. Тогда вакцина Pfizer будет перераспределена в пункты прививок", — подчеркнул он.

Летом препаратом Pfizer, вероятно, будут прививать и детей. Впрочем, это будет происходить только по назначению врача.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

"Сейчас решение заключается в том, что мы будем вакцинировать только тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с коронавирусом. Это будет касаться не 100% всех детей", — говорит представитель Минздрава.

Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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