Ученые заявили об эффективности комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Ученые заявили об эффективности комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca.

Комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность.

Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, передает Reuters.

Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca. Однако исследование показало, что смешанные схемы приема двух доз вакцин эффективны в любой комбинации — как в случае инъекции сначала вакцины AstraZeneca, а затем Pfizer, так и наоборот.

Лучше антитела формировались у людей, получивших два укола Pfizer. Смешанный вариант давал меньший эффект, но лучше, чем две дозы препарата AstraZeneca.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее.

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