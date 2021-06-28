Вчені заявили про ефективність комбінації вакцин AstraZeneca та Pfizer

Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca.
Комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність.
Про це йдеться у дослідженні Оксфордського університету, інформує Reuters.
Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca. Проте дослідження показало, що змішані схеми прийому двох доз вакцин є ефективними в будь-якій комбінації — як у випадку ін'єкції спершу вакцини AstraZeneca, а потім Pfizer, так і навпаки.
Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримали два уколи Pfizer. Змішаний варіант давав менший ефект, але кращий, ніж дві дози препаратом AstraZeneca.
Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший.