Вчені заявили про ефективність комбінації вакцин AstraZeneca та Pfizer

Вчені заявили про ефективність комбінації вакцин AstraZeneca та Pfizer

Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca.

Комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність.

Про це йдеться у дослідженні Оксфордського університету, інформує Reuters.

Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca. Проте дослідження показало, що змішані схеми прийому двох доз вакцин є ефективними в будь-якій комбінації — як у випадку ін'єкції спершу вакцини AstraZeneca, а потім Pfizer, так і навпаки.

Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримали два уколи Pfizer. Змішаний варіант давав менший ефект, але кращий, ніж дві дози препаратом AstraZeneca.

Раніше у ВООЗ заявили, що новий штам коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший.

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