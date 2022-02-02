Pfizer закликала США схвалити її COVID-вакцину для дітей до 5 років

Pfizer закликала США схвалити її COVID-вакцину для дітей до 5 років

Американські експерти прагнуть схвалити COVID-вакцинацію для дітей до 5 років на тлі поширення "Омікрона".

Американська фармкомпанія Pfizer у вівторок, 1 лютого, звернулася до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) із прохання схвалити наднизькі дози своєї вакцини проти COVID-19 для дітей до 5 років.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 19 мільйонів дітей до 5 років, які проживають на території США, є єдиною віковою групою, яка не має права на вакцинацію проти коронавірусу.

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Очікується, що експерти FDA, переконані в тому, що COVID-штам "Омікрон" "завдає більше шкоди дітям", в середині лютого скличуть групу незалежних дослідників та лікарів, щоб проаналізувати дані Pfizer.

"У світлі цих нових даних і зростання кількості захворювань і госпіталізацій у цій молодшій віковій групі FDA вважає за доцільне запитати у Pfizer наявні дані", - заявила речниця американського регулятора Стефані Каккомо.

Остаточне рішення щодо рекомендації вказаного препарату для маленьких американців FDA може ухвалити впродовж місяця, після чого його розглянуть в Центрах з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

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За словами гендиректора Pfizer Альберта Бурли, вчені компанії вважають, що вказаній віковій групі зрештою знадобляться три додаткові щеплення з низькими дозами.

Pfizer пропонує робити дітям від 6 місяців щеплення, що містить одну десяту дози, яка вводиться дорослим пацієнтам. Компанія заявила, що почала подавати свої дані до FDA і розраховує завершити процес протягом кількох днів.

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