США повністю схвалили COVID-вакцину Moderna

COVID-вакцина від Moderna отримала екстрений дозвіл на використання в США понад рік тому.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) у понеділок, 31 січня, повністю схвалило вакцину проти COVID-19, розроблену американською біотехнологічною компанією Moderna.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення американський регулятор ухвалив за підсумками тривалої і ретельної перевірки, а також на основі реальних даних щодо понад 200 мільйонів доз, введених американцям від грудня 2020 року.

Експерти FDA розглянули додаткові дані від Moderna, проаналізували ймовірність рідкісних серйозних побічних ефектів, зокрема запалення серця, яке виникає переважно в молодих чоловіків після другого щеплення, а також перевірили виробничий процес та обладнання компанії.

"Громадськість може бути впевнена, що ця вакцина була схвалена відповідно до суворих наукових стандартів FDA", - наголосив директор Центру біологічних оцінок та досліджень FDA Пітер Маркс.

COVID-вакцина від Moderna отримала екстрений дозвіл на використання в США понад рік тому. Після повного схвалення розробники розпочнуть продавати її під торговою маркою Spikevax.

Зауважимо, що у серпні минулого року FDA також повністю схвалило COVID-вакцину від Pfizer, а в понеділок до регулятора із офіційним проханням щодо схвалення свого препарату звернулася компанія Novavax Inc.

Компанія Johnson & Johnson ще не подала заявку на повне схвалення своєї вакцини проти COVID-19.

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