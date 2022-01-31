Україна відклала ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо": яка причина

Україна відклала ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо": яка причина

Проєкт закону очікує передачі на розгляд Верховної Ради України.

Набуття чинності угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС відкладається щонайменше до березня 2022 року - у зв'язку із затримкою у процедурі його ратифікації.

Про це у понеділок, 31 січня повідомляє Мінінфраструктури.

"Міністерством проводиться робота щодо ратифікації Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Проєкт закону очікує передачі на розгляд Верховної Ради України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для практичної імплементації положень договору Мінінфраструктури формує склад української частини спільного комітету з питань роботи представників України та ЄС над реалізацією угоди. З європейською стороною вже погоджено дорожню карту з імплементації угоди.

"Для Міністерства принциповим є налагодження діалогу з авіавиробниками, експлуатантами, авіаперевізниками у цьому питанні, щоб усі учасники ринку якнайшвидше відчули переваги угоди з ЄС", – наголосив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо:

Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Відповідний документ підписали в присутності президента України Володимира Зеленського, очільника Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна - ЄС у Києві.

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