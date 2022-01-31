До України прибула "пʼята пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів

До України прибула "пʼята пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів

Речник Пентагону Джон Кірбі на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що найближчими днями в Україну відправиться ще один рейс з військовою допомогою.

Ввечері 31 січня до України прибула чергова партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів зі США", — написав Резніков на своїй сторінці у Twitter.

The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hkUD0TwNN6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 31, 2022

"П'ята партія є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн дол, яка була погоджена США у зв‘язку зі зростаючою загрозою Росії", — уточнило Посольство України в Штатах.

Своєю чергою речник Пентагону Джон Кірбі на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що найближчими днями в Україну відправиться, ще один, черговий рейс з військовою допомогою.

"Найближчими днями будуть інші (партії озброєння — Ред.)", — зазначив він.

Нагадаємо, що до України прибули чотири літаки з американським озброєнням.