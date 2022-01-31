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До України прибула "пʼята пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів

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До України прибула "пʼята пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів

Олексій Резніков / Facebook

Речник Пентагону Джон Кірбі на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що найближчими днями в Україну відправиться ще один рейс з військовою допомогою.

Ввечері 31 січня до України прибула чергова партія з військовою допомогою від Сполучених Штатів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів зі США", — написав Резніков на своїй сторінці у Twitter.

"П'ята партія є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн дол, яка була погоджена США у зв‘язку зі зростаючою загрозою Росії", — уточнило Посольство України в Штатах.

Своєю чергою речник Пентагону Джон Кірбі на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що найближчими днями в Україну відправиться, ще один, черговий рейс з військовою допомогою.

"Найближчими днями будуть інші (партії озброєння — Ред.)", — зазначив він.

Нагадаємо, що до України прибули чотири літаки з американським озброєнням.

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