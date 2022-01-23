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До України прибула друга партія озброєння від США (фото)

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До України прибула друга партія озброєння від США (фото)

На борту літака — понад 80 тонн озброєння для української армії.

До України прибула вже друга партія озброєння від Сполучених Штатів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США! І це ще не кінець", — написав він. Яке саме озброєння отримають наші військові, міністр не уточнив.

Раніше у Пентагоні показали, як готують боєприпаси, зброю та інше обладнання до відправлення в Україну. "НВ" повідомляло, що йдеться про ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition або SMAW-D і ПТРК Javelin.

Нагадаємо, що вчора, 22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї.

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