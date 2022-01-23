До України прибула друга партія озброєння від США (фото)

На борту літака — понад 80 тонн озброєння для української армії.

До України прибула вже друга партія озброєння від Сполучених Штатів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США! І це ще не кінець", — написав він. Яке саме озброєння отримають наші військові, міністр не уточнив.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end

P.S. the cargo arrived under dependable protection @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Раніше у Пентагоні показали, як готують боєприпаси, зброю та інше обладнання до відправлення в Україну. "НВ" повідомляло, що йдеться про ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition або SMAW-D і ПТРК Javelin.

U.S. Airmen from the 60th Aerial Port Squadron load cargo on to a 757 Jan. 22, 2022 at Travis Air Force Base. Lots of .50 caliber ammunition heading to Boryspil International Airport according to the shipping tags https://t.co/7dZCOoTmkx via @IntelWalrus pic.twitter.com/NnBBYbpTO4 — Liveuamap (@Liveuamap) January 23, 2022

Нагадаємо, що вчора, 22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї.

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