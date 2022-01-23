Блінкен відкинув ідею введення превентивних санкцій проти Росії

Держсекретар США вважає, якщо ввести санкції проти Росії просто зараз, тоді буде втрачений "ефект стримування".

Держсекретар США Ентоні Блінкен не підтримує ідею введення превентивних економічних санкцій проти Росії уже зараз.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

"Коли йдеться про санкції, завданням цих санкцій є стримувати російську агресію. Якщо ввести їх зараз, ви втратите ефект стримування", — вважає держсекретар.

Також він заперечив, що Вашингтон може заплющити очі на дії Кремля в Україні через необхідність підтримки Росії на переговорах щодо стримування ядерної програми Ірану.

Раніше західні ЗМІ писали, що Володимир Зеленський заявив американським сенаторам, які відвідали Київ, що вводити санкції щодо РФ потрібно зараз, не чекаючи на вторгнення.

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