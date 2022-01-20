Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українців, серед них - народні депутати

Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українців, серед них - народні депутати

Санкції ввели проти двох чинних народних депутатів та двох колишніх нардепів.

Мінфін США ввів санкції проти чотирьох громадян України, серед яких є чинні народні депутати, зокрема соратник проросійського депутата Віктора Медведчука Тарас Козак.

Про це йдеться на сайті відомства.

До списку потрапили нардепи від "ОПЗЖ" Тарас Козак та Олег Волошин. Колишні нардепи "Партії регіонів" Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

Фінансові обмеження запровадили проти:

Депутата від партії "ОПЗЖ" Тараса Козака - власника українських телеканалів NewsOne, ZIK та 112 Україна;

Депутата від партії "ОПЗЖ" Олега Волошина;

Ексдепутата Верховної Ради від "Партії Регіонів" Володимира Олійника;

Колишнього заступника секретаря РНБО України (до 2014 року), ексдепутата "Партії Регіонів" Володимира Сівковича.

Нагадаємо, у США розробили новий пакет санкцій проти Росії. У списку - посадовці, силовики та кремлівські пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Під час брифінгу 20 січня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет "дуже болісних" санкції проти Росії, які здатні завдати агресору "руйнівного економічного удару".

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