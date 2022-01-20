Минфин США ввел санкции против четырех украинцев, среди них – народные депутаты

Минфин США ввел санкции против четырех украинцев, среди них – народные депутаты

Санкции ввели против двух действующих народных депутатов и двух бывших нардепов.

Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины, среди которых действующие народные депутаты, в частности соратник пророссийского депутата Виктора Медведчука Тарас Козак.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В список попали нардепы от "ОПЗЖ" Тарас Козак и Олег Волошин. Бывшие нардепы "Партии регионов" Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

Финансовые ограничения ввели против:

Депутата от партии "ОПЗЖ" Тараса Козака – владельца украинских телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина;

Депутата от партии "ОПЗЖ" Олега Волошина;

Эксдепутата Верховной Рады от "Партии Регионов" Владимира Олийныка;

Бывший заместитель секретаря СНБО Украины (до 2014 года), эксдепутат от "Партии Регионов" Владимир Сивкович.

Напомним, в США разработали новый пакет санкций против России. В списке – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Во время брифинга 20 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против России, которые способны нанести агрессору "разрушительный экономический удар".

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