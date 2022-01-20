Зеленский отправится с двухдневным визитом в Польшу

Зеленский отправится с двухдневным визитом в Польшу

Темой консультаций глав государств будет ситуация с безопасностью в регионе и угроза со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января 2022 года начнет двухдневный визит в Польшу. В ходе визита планируется встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Укринформ.

По информации канцелярии президента Польши, темой консультаций глав государств будет ситуация с безопасностью в регионе и угроза со стороны России.

20 декабря 2021 в резиденции Синегора, в с. Гута Ивано-Франковской области, состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы. В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

Напомним, что ранее Зеленский призвал украинцев "не накручиваться" и объявил об амбициозных планах на 2022-й.

Добавим, что 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с находящимся в Украине с официальным визитом государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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