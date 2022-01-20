Зеленський вирушить з дводенним візитом до Польщі

Темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні та загроза з боку Росії.
Президент України Володимир Зеленський 20 січня 2022 розпочне дводенний візит до Польщі. У ході візиту планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, - пише Укрінформ.
За інформацією канцелярії президента Польщі, темою консультацій глав держав буде безпекова ситуація в регіоні та загроза з боку Росії.
20 грудня 2021 року в резиденції Синьогора, в с. Гута Івано-Франківської області, відбувся саміт “Люблінського трикутника” за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.
Нагадаємо, що раніше Зеленський закликав українців "не накручуватися" і оголосив про амбітні плани на 2022-ий.
Додамо, що 19 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
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