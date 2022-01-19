“Бачимо загрозу”: у переговорах з НАТО Росія готова поступитися всім, крім України

“Бачимо загрозу”: у переговорах з НАТО Росія готова поступитися всім, крім України

У МЗС РФ обіцяють зробити все можливе, щоб припинити продовження інтеграції України в Альянс.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що альтернативою так званих “гарантій безпеки”, яких ультимативно вимагає Росія, може стати зобов’язання США не голосувати за вступ України до НАТО.

Як передають російські ЗМІ, таку заяву російський дипломат зробив у середу, 19 січня, під час засідання дискусійного клубу "Валдай".

За його словами, задекларований на Бухарестському саміті 2008 року вступ України та Грузії до НАТО повинен бути скасований. "Це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи”, - наголосив Рябков.

Як альтернативу так званим “гарантіям безпеки” Росія готова розглянути односторонні зобов'язання США, що "вони ніколи не голосуватимуть за вступ України до НАТО”.

Заступник очільника МЗС РФ заявив, що Росія зробить все можливе, щоб припинити продовження інтеграції України в НАТО, оскільки “цей процес зачіпає інтереси безпеки РФ”.

"Ми бачимо загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою в НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що знаходиться в центрі інтересів безпеки Росії”, - заявив він.

Нагадаємо, НАТО незабаром надішле свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

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