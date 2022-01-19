З дитинства її охрестили Чубаккою: у дівчини все тіло вкрите волоссям

З дівчини насміхалися навіть близькі члени родини.

28-річній Саманті Аллен з Нью-Йорка в молодому віці діагностували синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) і гірсутизм - надмірний ріст волосся. Через це її тіло повністю вкрите волоссям.

Про це пише Daily mail.

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Вона розповідає, що почала голити ноги у вісім років, а до 11 років у неї росло волосся на обличчі та інших частинах тіла. Через волосяний покрив по всьому тілу Саманта зазнавала насмішок від своїх однолітків. З д итинства її охрестили Чубаккою на честь волохатого персонажа з "Зоряних воєн". Психологічного насильства молода жінка зазнає і зараз, включно від близьких членів сім'ї. Користувачі соцмереж залишають гнівні та образливі коменти під її фотографіями на сторінках у Мережі.

"З мене знущалися в середній і старшій школі. Люди називали мене Чубакка, товстий сучок, чоловік. Я навіть не знала половини людей, які знущалися над мною, і була впевнена, що не знаю їх", – згадує вона.

Фахівці запевняють, що з ахворювання, на яке страждає Саманта, вражає близько 10% жінок дітородного віку і може викликати такі симптоми, як нерегулярні місячні, збільшення ваги, випадання волосся, жирна шкіра та акне. Найпоширенішою причиною гірсутизму у молодих жінок є СПКЯ.

Крім надмірного волосся на тілі, Саманта також боролася з ожирінням. Незважаючи на те, що вона займалася спортом і вела активний спосіб життя, черех її синдром вона не могла схуднути. Найбільше вона важила 275 фунтів (майже 125 кг). Після того, як дівчина опинилась у відділенні невідкладної допомоги через синдром органної недостатності, 25-річна Саманта вирішила зробити операцію щодо схуднення. Після операції в серпні 2019 року вона схудла на 100 фунтів (45 кг) і відчула себе достатньо впевнено, щоб поділитися своїми фотографіями в Інтернеті.

"У мене люди залишають ненависні коментарі до моїх фотографій або залишають емодзі блювоти, побачивши фотографії мого волосся на тілі", — зізналася вона. Однак Саманту це не турбує, бо вона отрмує підтримку від жінок, які також страждають на СПКЯ.

Через два роки після операції Саманта перебуває на дев'ятому місяці вагітності першою дитиною.

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