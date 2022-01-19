С детства ее окрестили Чубаккой: у девушки все тело покрыто волосами

Над девушкой насмехались даже близкие члены семьи.

28-летней Саманте Аллен из Нью-Йорка в молодом возрасте диагностировали синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и гирсутизм – чрезмерный рост волос. Поэтому ее тело полностью покрыто волосами.

Об этом пишет Daily mail.

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Она рассказывает, что начала брить ноги в восемь лет, а к 11 годам у нее росли волосы на лице и других частях тела. Из-за волосяного покрова по всему телу Саманта испытывала насмешку от своих сверстников. С детства ее окрестили Чубаккой в честь мохнатого персонажа из "Звездных войн". Психологическое насилие молодая женщина испытывает и сейчас, включая близких членов семьи. Пользователи соцсетей оставляют гневные и оскорбительные комменты под фотографиями на страницах в Сети.

"На меня издевались в средней и старшей школе. Люди называли меня Чубакка, толстый сучок, мужчина. Я даже не знала половины людей, которые издевались над мной, и была уверена, что не знаю их", – вспоминает она.

Специалисты уверяют, что заболевание, которым страдает Саманта, поражает около 10% женщин детородного возраста и может вызвать такие симптомы, как нерегулярные месячные, увеличение веса, выпадение волос, жирная кожа и акне. Самая распространенная причина гирсутизма у молодых женщин — СПКЯ.

Помимо чрезмерных волос на теле, Саманта также боролась с ожирением. Несмотря на то, что она занималась спортом и вела активный образ жизни, черех ее синдром она не могла похудеть. Больше всего она весила 275 фунтов (почти 125 кг). После того, как девушка оказалась в отделении неотложной помощи из-за синдрома органной недостаточности, 25-летняя Саманта решила сделать операцию по похудению. После операции в августе 2019 она похудела на 100 фунтов (45 кг) и почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы поделиться своими фотографиями в Интернете.

"У меня люди оставляют ненавистные комментарии к моим фотографиям или оставляют эмодзы рвоты, увидев фотографии моих волос на теле", — призналась она. Однако Саманту это не беспокоит, потому что она получает поддержку от женщин, которые также страдают СПКЯ.

Через два года после операции Саманта находится на девятом месяце беременности первым ребенком.

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