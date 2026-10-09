ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
6939
Час на прочитання
2 хв

У 52-річного Олексія Суханова стався інсульт: в якому стані ведучий

Журналіст відверто розповів про проблеми зі здоров’ям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Олексій Суханов

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

В українського телеведучого Олексія Суханова стався інсульт.

Про це 52-річний журналіст вперше розповів на YouTube-каналі Okay Eva. Сталося це нещодавно, і влітку в Олексія Суханова була реабілітація. Ведучий не надто охоче вдається в подробиці, але заспокоює, що почувається відносно добре. Журналіст може нормально рухати пальцями, єдине — іноді через наслідки інсульту забуває слова.

«Що мій інсульт? У порівнянні з тими, хто зараз дістає травми на війні… Мені незручно про це говорити. Оговтався — то й оговтався. У мене реабілітація була. Наче нормально, але іноді я трохи слова забуваю через наслідки», — поділився журналіст.

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Також в Олексія Суханова є цукровий діабет. Журналіст говорить, що про хворобу дізнався не одразу, коли вона в нього розвинулась, а лише за п’ять років. Тож Олексій Суханов закликає стежити за своїм здоров’ям та берегтися. Водночас він нагадав, що більшість хвороб розвиваються на тлі стресу. А українцям через війну доводиться постійно нервувати. Тож зараз особливо уважно треба ставитися до свого здоров’я.

«Цукровий діабет стає все більше і більше поширеним явищем. Тому що першопричина цукрового діабету — це не солодке. Це стреси! А ми живемо всією країною у режимі постійного стресу. Цукровий діабет стає поширеним явищем. Треба себе дійсно контролювати, бо цукровий діабет — це такий тихий ворог, який тебе починає руйнувати зсередини і може призвести до інсульту, інфаркту, уражень судинної системи, кінцівок, наприклад, до ампутацій, до всього може призвести, до втрати зору», — запевнив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський зізнався у проблемах зі здоров’ям. Кулінар вже назвав свій діагноз.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie