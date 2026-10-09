У 52-річного Олексія Суханова стався інсульт: в якому стані ведучий

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Реклама

В українського телеведучого Олексія Суханова стався інсульт.

Про це 52-річний журналіст вперше розповів на YouTube-каналі Okay Eva. Сталося це нещодавно, і влітку в Олексія Суханова була реабілітація. Ведучий не надто охоче вдається в подробиці, але заспокоює, що почувається відносно добре. Журналіст може нормально рухати пальцями, єдине — іноді через наслідки інсульту забуває слова.

Реклама

«Що мій інсульт? У порівнянні з тими, хто зараз дістає травми на війні… Мені незручно про це говорити. Оговтався — то й оговтався. У мене реабілітація була. Наче нормально, але іноді я трохи слова забуваю через наслідки», — поділився журналіст.

Реклама

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Також в Олексія Суханова є цукровий діабет. Журналіст говорить, що про хворобу дізнався не одразу, коли вона в нього розвинулась, а лише за п’ять років. Тож Олексій Суханов закликає стежити за своїм здоров’ям та берегтися. Водночас він нагадав, що більшість хвороб розвиваються на тлі стресу. А українцям через війну доводиться постійно нервувати. Тож зараз особливо уважно треба ставитися до свого здоров’я.

«Цукровий діабет стає все більше і більше поширеним явищем. Тому що першопричина цукрового діабету — це не солодке. Це стреси! А ми живемо всією країною у режимі постійного стресу. Цукровий діабет стає поширеним явищем. Треба себе дійсно контролювати, бо цукровий діабет — це такий тихий ворог, який тебе починає руйнувати зсередини і може призвести до інсульту, інфаркту, уражень судинної системи, кінцівок, наприклад, до ампутацій, до всього може призвести, до втрати зору», — запевнив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський зізнався у проблемах зі здоров’ям. Кулінар вже назвав свій діагноз.

Новини партнерів