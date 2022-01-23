У Малі внаслідок обстрілу загинув французький солдат, ще 9 поранені

У Малі внаслідок обстрілу загинув французький солдат, ще 9 поранені

Французькі війська присутні в Малі від 2013 року і борються з ісламськими екстремістами.

Французький солдат загинув під час мінометного обстрілу військової бази в Малі. Ще дев'ять бійців отримали поранення.

Про це інформує Associated Press.

24-річний артилерист Олександр Мартін брав участь французькій військовій операції "Бархан". Мартін був важко поранений і згодом помер. Ще дев'ять солдат отримали легкі поранення.

У відповідь французькі війська застосували гелікоптери, щоб "нейтралізувати терористів, які відкрили вогонь".

Президент Макрон висловили співчуття сім'ї і близьким загиблого. Також він підтвердив рішучість Франції разом із її партнерами продовжувати боротьбу з тероризмом у регіоні.

Французькі війська присутні в Малі від 2013 року і борються з ісламськими екстремістами. Також військові контингенти Фрації є у Чаді, Нігері, Буркіна-Фасо та Мавританії.

Нагадаємо, що у ЦАР у річку впав російський вертоліт з "вагнерівцями".

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