Президент Вірменії подав у відставку: причина

Він поскаржився, що на своїй посаді не може впливати на внутрішню та зовнішню політику країни.

Президент Вірменії Вірмен Саркісян повідомив про рішення піти у відставку.

Про це йдеться у заяві на його сайті.

За його словами, таке рішення пов'язане з "відсутністю інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику" у "період нинішньої національної кризи".

"У нас парадоксальна ситуація, коли президент має бути гарантом державності, не маючи реального інструменту (впливу на владу — Ред.)", — зазначив Саркісян.

Він поскаржився, що на своїй посаді не може впливати на питання війни чи миру, накласти вето на закони, які вважають недоцільними для держави та народу.

За словами Саркісяна, у Вірменії існують деякі політичні групи, чиєю метою він став.

"У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи тим самим увагу громадськості від найважливіших питань. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні осмислені, добре продумані, обдумані, осмислені дії. Інакше ми, вірмени всього світу, не досягнемо мети нашої місії, опинимося на узбіччі історії. Ми більше не маємо права помилятися", — заявив Саркісян.

Нагадаємо, що після референдуму у 2015 році Вірменія стала парламентською республікою. Саркісяна було обрано президентом у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що збройний конфлікт на кордоні Азербайджану та Вірменії з новою силою вибухнув 16 листопада 2021 року.

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