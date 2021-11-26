Азербайджан та Вірменія готові помиритися: результати саміту в Сочі

Баку та Єреван домовилися розпочати делімітацію кордону між державами з подальшою її демаркацією.

У п’ятницю, 26 листопада, у російському місті Сочі президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян за участі президента РФ Володимира Путіна домовилися про створення двосторонньої комісії, яка буде займатися делімітацією кордону, на якому нещодавно знову відбулася ескалація збройного конфлікту.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій після саміту на офіційному сайті президента Азербайджану.

"Домовилися робити кроки щодо підвищення рівня стабільності та безпеки на азербайджано-вірменському кордоні та вести справу до створення двосторонньої комісії з делімітації державного кордону між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія з подальшою її демаркацією за консультативного сприяння Російської Федерації на запит сторін", - йдеться в документі.

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Продовження переговорів з цього приводу відбудеться на двосторонній зустрічі очільників Вірменії та Азербайджану, яка запланована у Брюсселі - вірменський прем'єр-міністр та азербайджанський президент домовилися зустрітися там 15 грудня за посередництва Євросоюзу.

Нагадаємо, збройний конфлікт на кордоні Азербайджану та Вірменії з новою силою спалахнув 16 листопада. На тлі нового загострення між Вірменією та Азербайджаном на прикордонній території вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян звинуватив сусідню державу у прямій агресії. Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу і запевнив його, що провокації вірменської сторони отримали адекватну відповідь.

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