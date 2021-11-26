Азербайджан и Армения готовы помириться: результаты саммита в Сочи

Баку и Ереван договорились начать делимитацию границы между государствами с последующей ее демаркацией.

В пятницу, 26 ноября, в российском городе Сочи президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Никол Пашинян с участием президента РФ Владимира Путина договорились о создании двусторонней комиссии, которая будет заниматься делимитацией границы, на которой недавно снова произошла эскалация вооруженного конфликта.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после саммита на официальном сайте президента Азербайджана.

"Договорились делать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", — говорится в документе .

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Продолжение переговоров по этому поводу состоится на двусторонней встрече глав Армении и Азербайджана, которая запланирована в Брюсселе — армянский премьер-министр и азербайджанский президент договорились встретиться там 15 декабря при посредничестве Евросоюза.

Напомним, вооруженный конфликт на границе Азербайджана и Армении с новой силой разразился 16 ноября. На фоне нового обострения между Арменией и Азербайджаном на приграничной территории армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил соседнее государство в прямой агрессии. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгом и заверил его, что провокации армянской стороны получили адекватный ответ.

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