Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе — Ереван просит помощи у России

Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе — Ереван просит помощи у России

Войска двух стран применяют тяжелое оружие.

Между Азербайджаном и Арменией возобновились бои на спорной территории. Страны обвиняют друг друга в провокациях.

Об этом сообщают местные СМИ и оборонные ведомства обеих стран.

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Как сообщает Минобороны Армении, ведутся локальные бои на восточной границе. Военные используют артиллерию, бронетехнику и стрелковое орудие. Ереван обвинил Азербайджан во вторжении на армянскую территорию. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные зашли на территорию страны на одном из восточных участков границы.

После этого Совет безопасности опубликовал заявление, в котором говорилось, что накануне четыре позиции армянских военных оказались в окружении. После переговоров азербайджанские военные и техника якобы вышли из этой территории, но так же пришлось вывести своих военных в Армению. Как добавляют в ведомстве, по состоянию на 14:30 16 ноября ситуация на восточной границе продолжает оставаться крайне напряженно.

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о возобновлении обстрелов со стороны Армении. По их данным, армянские военные совершают обстрелы в направлении Кельбаджарского района, граничащего с Нагорным Карабахом. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении начали обстрелы с полудня 13 ноября с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Баскеркечярского района. Они обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции азербайджанской армии.

Впоследствии прессслужба оборонного ведомства Азербайджана добавила, что их военные провели неотложную военную операцию, чтобы предотвратить боевую активность вооруженных сил Армении. В первую очередь было ограничено движение противника, причинен вред силам и средствам врага. Как заявляет Азербайджан, армянские военные задержаны, а также изъято большое количество оружия разного калибра и боеприпасов. Пока официального подтверждения этой информации Минобороны Армении не предоставило.

По информации СМИ, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван просит военную помощь у России. Сейчас готовится письменное обращение.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Азербайджан заявил об обстреле своих военных со стороны Армении.

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