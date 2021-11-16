В Виннице за неуплату алиментов судили покойника

Суд назначил покойнику 120 часов общественно полезных работ.

В Виннице за неуплату алиментов покойника привлекли к административной ответственности. Суд назначил умершему мужчине 120 часов общественно полезных работ.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Установлено, что работники Центрального отдела государственной исполнительной службы (в настоящее время Первый отдел ГИС) незаконно составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов на умершего мужчину. Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные исполнительной службой материалы и назначил покойнику 120 часов общественно полезных работ.

Однако прокуратура обжаловала неправомерное решение суда в апелляционном порядке. Дело было закрыто в связи со смертью ответчика.

“Это не первое похожее нарушение органов ГИС, выявленное прокуратурой в этом году. Также незаконно работники службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов на мужчину, который признан невменяемым и находится на принудительном лечении в психиатрическом учреждении. В этом случае Винницкий городской суд также принял решение о привлечении ответчика к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Полтавской области алиментщик уплатил более 150 тысяч гривен долга за 7 лет. Мужчину внесли в список должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему ограничили выезд за границу, а также управлять автомобилем.

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