В Испании девушка требует три миллиона евро за то, что ее подменили в роддоме

В Испании девушка требует три миллиона евро за то, что ее подменили в роддоме

Испанка случайно узнала, что ее воспитывают чужие люди.

Девушка из Испании судится с системой здравоохранения в провинции Риоха после того, как выяснилось, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком.

Об этом пишет BBC.

Также читайте Мешает отцу отдыхать: в Одессе мать с младенцем неделю ночует на детской площадке

Молодую женщину воспитывала ее бабушка. В 2017 году бабушка подала в суд на отца девочки, чтобы получить от него алименты на воспитание ребенка.

В рамках стандартной судебной процедуры девочка и ее отец должны были пройти тест ДНК, однако он не подтвердил родства между отцом и дочерью, а дополнительный тест показал, что мать также не является биологической родственницей девушки.

В 16 лет, узнав, что ее воспитывают чужие люди, она обратилась к адвокатам.

Проведенное расследование показало, что в больнице девочку могли перепутать только с еще одним ребенком. Они появились с разницей в пять часов. Оба младенца были недоношенными и находились в инкубаторе.

В больнице говорят, что ошибка произошла "из-за человеческого фактора", однако сейчас уже невозможно установить, как и по чьей вине произошла подмена детей.

Теперь девушка требует от системы здравоохранения компенсацию в размере 3 млн евро. Министерство здравоохранения готово без суда заплатить 215 тысяч евро.

Напомним, в Москве в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку. Ребенку всего несколько дней.

Спасение из под машины: в США авто налетело на женщину с младенцем

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку