Во время эвакуации беженцев из Афганистана родилось трое младенцев

Во время эвакуации беженцев из Афганистана родилось трое младенцев

Американские военные, осуществляющих эвакуацию беженцев из Афганистана, сообщили о как минимум трех случаях, когда пассажиров на самолете становилось больше во время приземления.

Во время выполнения эвакуационных рейсов из Афганистана, которые осуществляет Авиационное командование воздушных перебросок США родилось трое младенцев.

Об этом сообщил на брифинге командующий транспортного подразделения ВВС США, генерал Стивен Лайонс, передает издание life.ru.

По данным американского генерала, во время эвакуационных рейсов, как минимум, у трех беременных пассажирок пришлось принимать роды.

"Мои последние данные — три [ребенка], хотя формально мы их не подсчитываем", — отметил он.

Он также сообщил, что ребенок, родившийся на рейсе на базу Рамштайн [в Германии] и ее мать чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее одна из женщин, которая покинула Афганистан на эвакуационном рейсе ВВС США, родила девочку на борту самолета. Малышка появилась на свет сразу после приземления лайнера в Германии.

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