Белорусы эмоционально поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины.
В 30-ю годовщину Независимости граждане Беларуси эмоционально поздравили украинцев с праздником.
Видео опубликовала организация "Белорусский дом в Украине".
"Белорусы в Украине поздравляют всех с этим праздником. Слава Украине! Украинцы показывают, чего именно нам, белорусам, до сих пор не хватает! Будем рады, когда белорусы получат свою независимость!", — говорится в видео.
Напомним, немало зарубежных стран и партнеров приветствуют Украину с 30-й годовщиной независимости. Какие страны направили поздравления Украине и что пожелали. Также в годовщину Независимости Украины ТСН рассказывает о выдающихся событиях, места, личностях, изобретениях, которыми стоит гордиться.