Белорусы эмоционально поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины.

В 30-ю годовщину Независимости граждане Беларуси эмоционально поздравили украинцев с праздником.

Видео опубликовала организация "Белорусский дом в Украине".

"Белорусы в Украине поздравляют всех с этим праздником. Слава Украине! Украинцы показывают, чего именно нам, белорусам, до сих пор не хватает! Будем рады, когда белорусы получат свою независимость!", — говорится в видео.

Напомним, немало зарубежных стран и партнеров приветствуют Украину с 30-й годовщиной независимости. Какие страны направили поздравления Украине и что пожелали. Также в годовщину Независимости Украины ТСН рассказывает о выдающихся событиях, места, личностях, изобретениях, которыми стоит гордиться.

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