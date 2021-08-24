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День украинской государственности будет выходным

День украинской государственности будет выходным

president.gov.ua

День украинской государственности будут праздновать в день крещения Руси-Украины — 28 июля.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

Об этом он сообщил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады во вторник, 24 августа.

"Я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

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