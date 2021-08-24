День украинской государственности будет выходным

День украинской государственности будут праздновать в день крещения Руси-Украины — 28 июля.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.
Об этом он сообщил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады во вторник, 24 августа.
"Я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", — отметил Владимир Зеленский.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа.